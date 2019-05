Europeu feminino sub-17: Portugal-Bulgária, em direto

Canto favorável para a formação portuguesa. Marta Ferreira chamada a bater cruza e Sofia Silva fica muito perto de fazer golo... novo canto para Portugal e na sequência Ana Albuquerque atira por cima.Portugal continua a dominar a partida.No ferro! Maria Negrão bate o livre e acerta na barra. Que oportunidade! Portugal esteve muito perto de fazer o segundo golo.Livre favorável a Portugal, por falta sobre Andreia jacinto.Agora foi a vez da guarda-redes portuguesa entrar em ação, Adriana Rocha, a parar o remate de Ivanova.Remate perigoso de Ana Assucena, mas a guardiã Dimoca a travar o lance.Portugal vai controlando o jogo,Ao lado! Maria Negrão atira à baliza da Bulgária, mas a bola a sair ligeiramente ao lado.Ana Albuquerque atira à baliza, mas a guardiã Dimova trava a jogada.Marta Ferreira aparece nas costa da defesa búlgara, mas a guarda-redes atenta a sair bem e a travar o ataque português.Fora de jogo assinalado a Maria Negrão que surgia em posição de criar perigo.- Começa o jogo! Sai Portugal com a bola.Tocam os hinos.Tudo a postos.Já há equipas!: Viktoria Dimova; Dea Popova, Gabriela Naydenova, Vivianne Bessette, Vanesa Stoycheva, Yana Yordanova, Yana Dineva, Dimitra Ivanova, Silvia Dzhaleva, Zdravka Parapunova e Aleksandra PalagachevaSuplentes: Mihaela Tihova, Lia Angelova, Krasimira Veleva, Gabriela Hristova, Kristiyana Dimitrova, Simona Stoyanova e Zornitsa TodorovaPlamena Racheva e Yoana GeorgievaTreinador: Troyan Radulov: Adriana Rocha; Ana Assucena, Maria Miller, Sofia Silva, Alícia Correia, Ana Albuquerque, Andreia Jacinto, Maria Alagoa, Marta Ferreira, Maria Negrão e Lara PintassilgoSuplentes: Ana Rita Oliveira, Mariana Malva, Inês Oliveira, Bárbara Lopes, Inês Matos, Carolina Santana, Luana Marques e Joana CaiadoTreinador: José Paisana:A Seleção Nacional feminina de sub-17 estreia-se no Europeu da categoria este domingo contra a anfitriã Bulgária, com o início da partida marcado para as 12 horas, em Dobrich."As coisas têm corrido muito bem. Fizemos um plano e ele está a funcionar. Julgo que as jogadoras estão felizes e à espera da competição. Elas querem é jogar", afirmou o treinador nacional, José Paisana."É um sonho tornado realidade. Estar aqui, neste espaço, com seleções de topo na Europa, vivenciar este ambiente, cruzarem-se com as outras jogadoras... isto para elas é maravilhoso. Cabe-nos reduzir um pouco essa ansiedade", explicou o técnico.