Europeu feminino sub-17: Portugal-Espanha, em direto

Francisca Nazareth tenta chegar com perigo junto da baliza espanhola, mas sem grande apoio no ataque perde a posse de bola.Laborde faz falta sobre Alícia Correia. Pressão espanhola sempre que Portugal tenta sair a jogar, com muitas faltas a quebrar o ritmo.Remate de muito longe da espanhola Eva Alonso, mas sem qualquer perigo para a baliza defendida por Adriana Rocha.Que perigo! Adriana Rocha a impor-se na baliza portuguesa a um primeiro remate das adversárias, com a avançada espanhola Sara Carrillo depois a rematar por cima.Falta de Marta Ferreira, que procurava chegar com perigo junto da baliza defendida por Valenzuela.Alícia Correia bate o livre, mas sem perigo para a baliza espanhola.Falta de Laborde sobre Marta Ferreira, autora do golo português frente à Dinamarca, que deu a passagem às meias finais da prova.Remate de Paralluelo para a defesa da guarda-redes lusa Adriana Rocha.Primeiros minutos com o jogo muito dividido. Espanha precisa de vencer para seguir para as meias finais, enquanto Portugal procura ficar no 1.º lugar do grupo A.- Início da partida. Sai a Espanha.Tudo a postos para o início da partida.







Bom dia! Portugal, que já garantiu presença nas meias-finais do Europeu feminino sub-17, defronta na manhã deste sábado, a partir das 9h30, a congénere espanhola, no último jogo do grupo A. Partida que pode acompanhar por aqui.Em caso de vitória ou empate, a Seleção Nacional feminina Sub-17 assegura o primeiro lugar do grupo, após já ter vencido a Bulgária e a Dinamarca nos dois primeiros jogos da fase de grupos.Entretanto, já são conhecidos os 'onze' oficiais.: Adriana Rocha; Maria Miller, Ana Albuquerque, Alícia Correia, Andreia Jacinto (cap.), Maria Alagoa, Bárbara Lopes, Marta Ferreira, Francisca Nazareth, Luana Marques e Joana Caiado.Suplentes: Ana Rita Oliveira, Mariana Malva, Sofia Silva, Inês Oliveira, Maria Negrão, Inês Matos, Ana Assucena, Carolina Santana e Lara Pintassilgo.Treinador: José Paisana.: Maria Lopez Valenzuela; Ana Tejada, Teresa Merida, Jana Fernàndez, Paola Hernández, Salma Paralluelo, Esther Laborde, Sara Carrillo, Silvia Lloris, Eva Alonso e Ascension Martinez Salinas.Suplentes: Laura Coronado, Ornella María Vignola, Ariadna Mingueza, Isabel Palá, Maria Jose Diaz Gutierrez, Nerea Fernandez, Júlia Bartel, Carlota Sanchez e Sonia García Majarín.Treinadora: Toña Is.