Fernando Gomes congratula-se com subida ao top 25 mundial: «O mais importante é continuar a fazer crescer a base»

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, congratulou-se esta quinta-feira com a subida da seleção feminina ao 23.º lugar do ranking da FIFA, lembrando que esse foi um objetivo traçado há sete anos.

"Em 2015, traçámos como um dos objetivos para o desenvolvimento feminino atingir o 'top 25' do ranking FIFA", afirmou o líder federativo, ao sítio da FPF, acrescentando que é "um orgulho" ver que a seleção feminina "é agora a 23.ª do Mundo".

Segundo Fernando Gomes, "o crescimento só se consegue com planos estratégicos claros e consistentes, trabalho de muita gente, talento e muita resistência". "Orgulho-me de reconhecer tudo isto na seleção que veste a camisola de Portugal em campo, mas também na equipa técnica e staff. Numa hora de particular felicidade, gostaria de salientar ainda o trabalho diário e próximo de clubes e associações", prosseguiu o líder da FPF.

Fernando Gomes lembra, porém, que "os próximos tempos serão muito desafiantes para a seleção feminina e para os clubes portugueses", sendo que "o objetivo até 2030 é pertencer, de forma consistente, ao 'top 20'". "Mas, sabemos que o mais importante é continuar a fazer crescer a base, garantindo que todas as jogadoras dispõem de bons treinadores, infraestruturas e clubes que lhes permitam realizar o sonho que é também o nosso: jogar futebol", frisou.

No final da sua nota, Fernando Gomes lembrou que a seleção feminina de futebol tem uma importância que transcende a modalidade. "O futebol jogado por mulheres é um instrumento decisivo para a igualdade e uma forma de construirmos, juntos, uma sociedade mais justa e um país melhor", finalizou.

No ranking da FIFA hoje atualizado, Portugal subiu quatro posições, do 27.º lugar, em 5 de agosto, que já tinha sido o melhor de sempre, para o 23.º, ultrapassando Irlanda, Escócia, Rússia e Colômbia.

Para já, o 23.º lugar do ranking vale o estatuto de primeiro cabeça de série no sorteio de sexta-feira do 'play-off' Intercontinental, no qual Portugal jogará o acesso ao Mundial2023, no próximo dia 22 de fevereiro, com Tailândia, Paraguai, Haiti, Panamá, Camarões ou Senegal.