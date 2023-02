Fernando Gomes: «Foi um percurso difícil pelas dificuldades que como mulheres tiveram de ultrapassar»

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, foi o primeiro a discursar na receção da Seleção Nacional feminina em Belém depois do histórico apuramento para o Campeonato do Mundo, alcançado ontem na Nova Zelândia ao bater os Camarões por 2-1 no play off."É com imenso gosto e redobrada emoção que hoje aqui vos acolhemos depois de um feito fantástico que ficará de certeza na memória coletiva do futebol português e nas nossas memórias. Foi um percurso difícil e obviamente vocês têm mais que razões para celebrarem em dobro as vossas dificuldades. E essas dificuldades não foram só os 13 jogos que tiveram de disputar, com 10 vitórias, mas acima de tudo aquelas dificuldades que vocês como mulheres tiveram de ultrapassar para se dedicarem à modalidade que tanto gostam. Os tempos em que vocês começaram, em que o futebol não era para meninas, em que as dificuldades para treinarem eram imensas, daquelas dificuldades que tiveram de passar para abraçarem a carreira", começou por dizer."Hoje, esse tempo e essas memórias acabaram. Aqui estamos para celebrar de uma forma condigna aquilo que acabaram por concretizar na Austrália e Nova Zelândia. Um feito verdadeiramente espetacular. Mais de meio milhão de portugueses assistiram ao vivo àquele jogo final com os Camarões e a maior parte de nós a dizerem como o Francisco Neto: 'vocês dão cabo dos nossos corações'. Mas, como diria o Abel Ferreira, que a memória é a gratidão do coração, estamos aqui para vos agradecer vivamente e de uma forma sentida todo o vosso empenho, dedicação ao longo deste percurso, que tornaram possível para que Portugal esteja pela primeira vez na fase final do Campeonato do Mundo, que teve a sua primeira edição há 30 anos e Portugal vai estar presente em julho, na Nova Zelândia e na Austrália, a disputar esse campeonato. Por isso, um muito obrigado a todos que contribuíram para este êxito e para este desiderato que todos nós hoje aqui celebramos", sublinhou, deixando ainda duas notas finais."A vitória já foi ontem, mas amanhã há um novo jogo, começa 0-0 e todos nos temos ambição que façam uma preparação adequada para que seja possível mais uma vez representarmos condignamente Portugal nessa fase final. Uma segunda nota aos portugueses, na presença do Sr. Presidente da República. Que continuem a apoiar como têm apoiado esta seleção de uma forma intensa, de uma forma vibrante, porque esse vosso apoio é fundamental para a afirmação do futebol feminino em Portugal. Bem hajam e muito obrigado", concluiu.