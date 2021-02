Finlândia-Portugal, em direto

15h01 - Já temos onzes.





Korpela, Hyyrynn,Westlund, Kuikka, Koivisto, Alanen, Summanen, Engman, Franssi, Oling e Sällström.Myllyoja, Tamminen, Pikkujämsä, Auvinen, Ahtinen, Heroum, Nyström, Rantanen, Tunturi, Nyman, Sainio, , Salmi, Kemppi, Danielsson, , Collin, Rantala, Kollanen.Anna SigneulPatrícia Morais, Mónica Mendes, Carole Costa, Sílvia Rebelo, Joana Marchão, Dolores Silva, Andreia Norton, Tatiana Pinto, Ana Borges, Cláudia Neto e Diana Silva.Inês Pereira, Rute Costa, Catarina Amado, Diana Gomes, Fátima Pinto, Vanessa Marques, Ana Capeta, Andreia Faria, Diana Gomes, Jéssica Silva, Carolina Mendes, Francisca Nazareth, Encarnação.Francisco Neto- O jogo vai ser arbitrado pela Ucraniana Kateryna Monzul. Será assistida pelas compatriotas Maryna Striletska e Svitlana Grushko. Anastasiya Romanyuk será a quarta árbitra.- Mesmo em caso de derrota, a seleção treinada por Francisco Neto pode qualificar-se pela segunda vez para o Europeu, cuja fase final se vai realizar em Inglaterra, pela via reservada aos segundos classificados, depois de se ter estreado na prova em 2017, nos Países Baixos, onde foi eliminada na primeira fase.- Portugal e Finlândia, que empataram 1-1 em novembro de 2019, em Vila Nova de Famalicão, repartem a liderança, com 16 pontos, mais sete do que a Escócia, terceira classificada e adversária da equipa lusa na derradeira ronda, na terça-feira, já sem possibilidade de se apurar.- A seleção portuguesa feminina pode hoje qualificar-se para o Europeu de 2021, adiado para o próximo ano devido à pandemia de covid-19, caso se imponha na Finlândia, na penúltima jornada do Grupo E de apuramento. O vencedor do jogo de hoje garante o primeiro lugar da 'poule' e o apuramento direto, uma vez que passará a dispor de três pontos de vantagem sobre o adversário e vantagem no confronto direto, a uma jornada do fim.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Finlândia-Portugal, jogo que decorre a partir das 16h15, em Helsínquia.