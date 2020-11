Francisca Cardoso substitui Telma Encarnação na convocatória da seleção feminina

A avançada Francisca Cardoso, que representa as holandesas do Heerenveen, foi chamada à seleção portuguesa de futebol feminino para o lugar de Telma Encarnação, do Marítimo, informou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A dianteira maritimista, de 19 anos, foi "dada como inapta pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", sendo substituída por Francisca Cardoso, que foi assim adicionada à lista de 25 jogadoras escolhidas pelo selecionador Francisco Neto, tendo em vista a dupla jornada de qualificação para o próximo Europeu, diante de Escócia e Albânia.

Francisca Cardoso, de 22 anos, conta apenas uma internacionalização, estando na sua primeira época na formação dos Países Baixos, na qual contabiliza quatro golos em oito partidas, depois de três temporadas ao serviço do Sporting de Braga.

Na sexta-feira, a avançada Francisca Nazareth, do Benfica, já tinha entrado na convocatória, "devido à indisponibilidade de Andreia Jacinto", atleta do Sporting.

Na lista, destacam-se os regressos de Vanessa Marques, que se juntou ao grupo apenas hoje e esteve integrada no treino, e Carolina Mendes, bem como a chamada de Catarina Amado, de 21 anos, que se estreia em jornadas de qualificação da principal seleção feminina.

A capitã Cláudia Neto integra o estágio na terça-feira, por se encontrar ainda "em Itália, ao serviço da Fiorentina".

Portugal recebe a Escócia (19:00), em 27 de novembro, e a Albânia (17:45), em 01 de dezembro, com ambos os jogos agendados para o Estádio do Restelo, em Lisboa.

No grupo 3 da qualificação, Portugal é segundo classificado, com 10 pontos, menos três do que a líder Finlândia, que tem mais um jogo disputado, enquanto a Escócia é terceira, com nove pontos e também menos um jogo, a Albânia quarta (três pontos) e o Chipre quinto (zero).

Apuram-se para a fase final, em Inglaterra, os vencedores de cada grupo mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo. Os restantes segundos vão disputar um 'play-off', em data a definir.

Lista de 25 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Sporting) e Patrícia Morais (Sporting).

- Defesas: Diana Gomes (Sporting de Braga), Dolores Silva (Sporting de Braga), Sílvia Rebelo (Benfica), Carole Costa (Benfica), Ana Seiça (Benfica), Ana Borges (Sporting), Mónica Mendes (Sporting), Joana Marchão (Sporting) e Alicia Correia (Sporting).

- Médios: Vanessa Marques (Ferencvaros/Hun), Cláudia Neto (Fiorentina/Ita), Andreia Faria (Benfica), Tatiana Pinto (Sporting) e Fátima Pinto (Sporting).

- Avançadas: Diana Silva (Aston Villa/Ing), Francisca Cardoso (Heerenveen/Hol), Andreia Norton (Sporting de Braga), Catarina Amado (Benfica), Francisca Nazareth (Benfica), Carolina Mendes (Sporting), Ana Capeta (Sporting) e Melissa Gomes (Stade de Reims/Fra).