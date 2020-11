Francisca Nazareth chamada para o lugar de Andreia Jacinto

Francisca Nazareth, jovem avançada do Benfica, de 18 anos, foi chamada pelo selecionador nacional, Francisco Neto, para o lugar da sportinguista Andreia Jacinto, indisponível devido a lesão.





Portugal recebe a Escócia no próximo dia 27 (19 horas) e a 1 de dezembro (17h45) mede forças com a Albânia, sendo que ambos os jogos, de apuramento para o Euro’2022, serão realizados no Estádio do Restelo, em Lisboa.Diana SilvaRute CostaVanessa MarquesCláudia NetoTelma EncarnaçãoDiana Gomes, Dolores Silva, Andreia NortonSílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Catarina Amado, Ana Seiça e Francisca NazarethAna Borges, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Inês Pereira, Patrícia Morais, Mónica Mendes, Carolina Mendes, Joana Marchão, Alicia Correia, Ana CapetaMélissa Gomes