Francisco Neto: «Acreditamos muito que podemos lá estar»

Francisco Neto divulgou as 25 eleitas para o jogo do playoff de acesso ao Mundial feminino. A maior novidade é a entrada de Ana Seiça, a única ainda sem internacionalizações. De resto, em relação ao último jogo, entram também Ana Rute, Sílvia Rebelo, Joana Marchão e Fátima Pinto e saíram Ágata Pimenta, Alicia Correia, Bruna Lourenço, Andreia Faria e Suzane Pires.

A concentração e a viagem para a Nova Zelândia, são no dia 9 e o jogo decisivo é a 22 de fevereiro contra o vencedor do encontro entre Camarões e Tailândia. Cindo dias antes, a Seleção Nacional faz um jogo treino com a Nova Zelândia.

"Acreditamos muito que podemos lá estar. É um trabalho de muitos anos e o que temos feito nos últimos anos prova-nos que conseguimos competir contra qualquer equipa do Mundo. Temos hipóteses de cumprir esse sonho", disse Francisco Neto.

Em relação aos dois possíveis adversários, o treinador rejeita a ideia de serem equipas fracas, até porque já estiveram em dois Mundiais. "São duas equipas com características e estados de preparação diferentes. A Tailândia é mais técnica, prima mais pela posse de bola e chega ao último terço de forma coletiva. Os Camarões têm o jogo mais sustentado nas individualidades, com um lado físico e direto", resumiu o selecionador.