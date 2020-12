Francisco Neto após a vitória sobre a Albânia: «Acusámos a pressão do ter de ganhar»

Um golo de Ana Capeta colocou esta terça-feira Portugal muito perto do Euro'2021 de futebol feminino, organizado pela Inglaterra, ao receber e vencer a Albânia, por 1-0, em jogo da sexta jornada do grupo E da fase de apuramento. O selecionador Francisco Neto explica que foi um jogo "difícil".

Controlo

"Foi um jogo difícil. Não foi um jogo brilhante e onde acusámos a pressão do ter de ganhar. Controlámos bem a primeira parte, com 20 minutos de qualidade, mas os golos não apareceram. Na segunda parte voltámos a entrar bem, mas depois do golo ficámos intranquilos. Tínhamos espaço para ter bola, mas não conseguimos."

Arriscar

"A Albânia não tinha nada a perder e arriscou. Não há equipas que estejam no nosso patamar de exigência sem saber sofrer. Hoje foi a vitória do caráter e do querer, mais que da organização."

Pressão

"A Albânia estava com algumas referências individuais e faziam pressão nas nossas costas. Nos primeiros 20 minutos tivemos muitas vantagens na profundidade. O que pedimos à Diana Silva foi de dar mais largura no jogo. É muito difícil quando as equipas adversárias nos agarram individualmente nas marcações de nos soltarmos".