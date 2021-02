Francisco Neto após derrota com a Finlândia: «Acho o resultado injusto»

Francisco Neto considerou injusta a derrota de Portugal esta sexta-feira, diante da Finlândia. Depois de um jogo muito equilibrado, a equipa nacional sofreu um golo no último minuto e viu assim escapar-se a oportuidade de se apurar diretamente para o Europeu do próximo ano.





"Acho o resultado injusto, pelo que produzimos. Na primeira parte fomos superiores, conseguimos controlar o jogo a partir dos 15 minutos e ter mais bola. Na segunda parte, a Finlândia esteve mais forte, pressionou mais alto e tivemos dificuldade, mas reajustámos a equipa e conseguimos crescer. Infelizmente, o jogo decidiu-se num lance mesmo a acabar, tal como aconteceu em nossa casa. Não saímos com o resultado que pretendíamos, mas esta equipa não desiste e acredito que vamos conseguir atingir os nossos objetivos", frisou o selecionador nacional, em declarações recolhidas pela FPF."Na primeira parte ligámos melhor a linha defensiva e a linha média, solicitando algumas vezes as avançadas. Tivemos o controlo. Na segunda, não estivemos tão fortes sobretudo nos primeiros 25 minutos, mas depois equilibrámos o jogo. É um resultado demasiado penalizador para o trabalho e solidariedade desta equipa", acrescentou.E prosseguiu: A nossa dificuldade foi a Finlândia pressionar mais alto, tendo dificuldade em reconhecer a jogadora livre. Nesses primeiros minutos [da segunda parte], acabámos por esticar muito o jogo, entrando no jogo em que a Finlândia é mais forte. Depois, conseguimos corrigir, ligar com as médias, e crescer, aproximando-nos da baliza adversária, mas infelizmente não foi suficiente. Num pormenor, acabámos por perder.A finalizar, Francisco Neto falou do encontro com a Escócia, na próxima terça-feira, o último da qualificação e onde Portugal vai tentar ser um dos melhores segundos classificados. "Será um jogo muito difícil. A Escócia é uma equipa que apesar de estar fora do apuramento está cheia de individualidades. Não será nada fácil, teremos de recuperar a nível emocional, mas iremos entrar com o objetivo de sempre, a procura dos três pontos. Foi isso que nos trouxe a esta dupla jornada a depender só de nós, e é isso que vamos continuar a fazer".