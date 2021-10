Francisco Neto chama 23 jogadoras para qualificação para Mundial'2023

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, convocou esta segunda-feira 23 jogadoras para o confronto duplo da seleção, contra Sérvia, em 21 de outubro, e Bulgária, dia 26, de qualificação para o Mundial'2023.

Na lista de Neto apenas uma jogadora ainda não tem qualquer internacionalização 'AA', a avançada do Benfica Lúcia Alves, embora já tenha sido chamada em concentrações anteriores.

O jogo com as sérvias decorre no Estádio do Bonfim, em Setúbal, antes de uma viagem à Bulgária, para defrontar, em ambos os casos, adversárias inéditas.

Portugal é segundo classificado no grupo H de qualificação, com quatro pontos, menos dois do que a líder Alemanha, e joga contra adversárias que ainda não pontuaram, procurando uma inédita presença na fase final, à qual chegam os vencedores das 'poules' e outras duas via playoff.

Lista de 23 convocadas:

Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

Defesas: Alícia Correia (Sporting), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sporting de Braga), Joana Marchão (Sporting) e Sílvia Rebelo (Benfica).

Médios: Andreia Norton (Sporting de Braga), Andreia Jacinto (Sporting), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Francisca Nazareth (Benfica) e Tatiana Pinto (Levante, Esp).

Avançadas: Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Sporting Kansas City, EUA), Lúcia Alves (Benfica), Suzane Pires (Ferroviária, Bra) e Telma Encarnação (Marítimo).