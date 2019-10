Francisco Neto chama 23 jogadoras para qualificação para o Euro'2021

Andreia Faria (Benfica) e Inês Maia (Sporting de Braga) podem estrear-se na seleção portuguesa de futebol feminino, após terem integrado esta segunda-feira a lista de convocadas para o jogo com a Finlândia, de qualificação para o Europeu de 2021.O selecionador Francisco Neto promoveu ainda o regresso da avançada Telma Encarnação, de 18 anos, numa lista de 23 convocadas em que volta a contar com Diana Silva, do Sporting, ausente da estreia vitorioso na Albânia (1-0), em 4 de outubro, por se ter lesionado durante um treino na preparação.Saíram do leque de opções do selecionador Francisco Neto, em relação às eleitas para o jogo com a Albânia, Ana Capeta, chamada para substituir a avançada Diana Silva, e Joana Marchão, do Sporting.O segundo encontro da seleção portuguesa na corrida para a fase final do Europeu2021, para o qual procura a segunda qualificação consecutiva, está agendado para o dia 12 de novembro, pelas 18h30, no Estádio Municipal de Vila Nova de Famalicão.A Finlândia surge pela segunda vez no caminho das lusas na fase de qualificação de um Europeu, depois de em 2017 Portugal ter vencido por 2-1, em casa, com dois golos da capitã Cláudia Neto, e empatado 0-0 em Helsínquia.Depois disso, a formação portuguesa não foi além de três empates nos jogos de preparação disputados frente à seleção nórdica. Empatou em duas ocasiões a 1-1 e uma vez a 0-0.Para trás, ficaram 11 jogos disputados entre as duas seleções no período entre 1994 e 2011, nos quais a seleção portuguesa somou quatro triunfos, seis derrotas e um empate.Portugal está incluído no Grupo E, juntamente com as seleções de Chipre, Finlândia, Albânia e Escócia, que foi adversária da seleção lusa na fase final do Europeu2017, num jogo que as lusas venceram por 2-1.As comandadas de Francisco Neto concentram-se na próxima segunda-feira, em 04 de novembro, na Cidade do Futebol, em Oeiras.Lista das 23 convocadas:- Guarda-redes: Rute Costa (Sporting de Braga), Patrícia Morais (Sporting) e Inês Pereira (Sporting).- Defesas: Matilde Fidalgo (Manchester City/Ing), Carole Costa (Sporting), Raquel Infante (Benfica), Diana Gomes (Sporting de Braga), Sílvia Rebelo (Benfica) e Mónica Mendes (AC Milan/Ita).- Médios: Tatiana Pinto (Sporting), Inês Maia (Sporting de Braga), Dolores Silva (Sporting de Braga), Andreia Norton (Inter Milão/Ita), Fátima Pinto (Sporting), Andreia Faria (Benfica), Cláudia Neto (Wolfsburg/Ale), Vanessa Marques (Sporting de Braga) e Mélissa Gomes (Reims/Fra).- Avançadas: Carolina Mendes (Sporting), Ana Borges (Sporting), Jéssica Silva (Lyon/Fra), Telma Encarnação (Marítimo) e Diana Silva (Sporting).