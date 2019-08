Francisco Neto considera particular com campeãs do Mundo jogo de "dificuldade máxima"

O selecionador nacional de futebol feminino, Francisco Neto, considerou esta quarta-feira que o primeiro de dois particulares com a equipa dos Estados Unidos, atual campeã mundial, será de "dificuldade máxima" e para contrariar pediu "concentração" às suas atletas."Jogo de extrema dificuldade, de dificuldade máxima. São campeãs do mundo, um jogo para nós importante no nosso crescimento, uma experiência nova para quase todas as jogadoras jogarem num estádio destes, com 50.000 pessoas", referiu Francisco Neto, em declarações prestadas em solo norte-americano.O selecionador nacional disse também que será preciso "solidariedade, concentração e ter alguma bola" para superar o "desafio enorme", diante da seleção líder da hierarquia FIFA.Segundo Francisco Neto, a formação norte-americana está bem servida em todas as posições e consegue fazer a transição de gerações com facilidade."Têm qualidade individual em todas as posições. Coletivamente são experientes, tem base de muitos anos de jogos internacionais. Permitem que as mais novas se integrem e tenham sempre sucesso. É uma seleção que mistura jogadoras novas com experientes", analisou.A defesa do Sporting de Braga e uma das mais experientes da equipa das 'quinas', Dolores Silva, falou em "experiência única e grande oportunidade" para Portugal, salientando que é importante saber "desfrutar do momento".Os Estados Unidos revalidaram a 7 de julho último o título mundial feminino, passando a somar quatro troféus, ao baterem na final a Holanda por 2-0, em França, com golos de Megan Rapinoe, a melhor jogadora da prova, de penálti, e Rose Lavelle.A equipa orientada por Francisco Neto defronta os Estados Unidos em Filadélfia, no Estádio Lincoln Financial, na quinta-feira, pelas 19:00 locais (00:00 em Lisboa), seguindo-se o segundo desafio a 3 de setembro, em Minnesota, no Estádio Allianz Field, à mesma hora.