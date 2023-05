Francisco Neto divulga na terça-feira as convocadas de Portugal para o Mundial

O selecionador Francisco Neto divulga na terça-feira as convocadas de Portugal para a primeira presença num Mundial feminino de futebol, a disputar na Austrália e Nova Zelândia, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Francisco Neto divulgará as suas escolhas em conferência de imprensa a realizar partir das 17h00 de terça-feira, na nova sede do patrocinador da Liga feminina de futebol, no Edifício Monumental, na Praça do Saldanha, em Lisboa.

No Mundial'2023, Portugal defrontará na fase de grupos a Holanda (23 de julho), depois o Vietname (27) e, no último jogo do Grupo E, os Estados Unidos (01 de agosto), com os três jogos a decorrerem em Dunedin, Hamilton e Auckland, na Nova Zelândia.

Na competição, que decorrerá entre 10 de julho e 10 de agosto e que é coorganizada pela Nova Zelândia e Austrália, os Estados Unidos apresentam-se como bicampeões em título, depois das conquistas nas edições de 2015 e 2019.

Antes do Mundial, a seleção das 'quinas' tem assegurado um jogo particular com a Ucrânia, em 07 de julho, no Estádio do Bessa, e é expectável que a equipa viaje três dias depois (10) para a Nova Zelândia.