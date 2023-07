Francisco Neto e a casa cheia no Bessa para o Portugal-Ucrânia: «É uma felicidade imensa»

O Estádio do Bessa está esgotado para o jogo desta sexta-feira de Portugal com a Ucrânia, o último de preparação para o Mundial'2023. Está mesmo previsto bater-se o recorde de um jogo da Seleção feminina, sendo esperadas mais de 20 mil pessoas - um número superior aos 11 mil que estiveram num jogo de preparação para o Mundial, em Guimarães, frente ao País de Gales. Francisco Neto aplaude esta hipotese."É uma felicidade imensa e algo que desejávamos há muito tempo. A Federação também tem vindo a trabalhar muito nesse aspeto de termos muito público nos nossos jogos e esse esforço está a ser recompensado. É também o reconhecimento dos portugueses pelo que esta seleção tem feito nos últimos tempos e pelo que representa para o país", disse o selecionador nacional à margem do sorteio da Liga BPI 2023/24.Mónica Jorge, diretora da FPF, falou em algo "fantástico": "Se me dissessem há um ano que isto podia acontecer, dizia que era possível, mas assim tão rápido não estava sinceramente à espera. Também há muito investimento, não só da FPF, mas também das associações e dos clubes para que isto possa acontecer. É a prova que o adepto está cada vez mais fã das seleções femininas, cada vez mais temos um adepto muito especial e muito específico do futebol feminino e que engloba todas as famílias. É verão, é férias e teremos um dia ótimo para todos poderem trazer as famílias, as crianças e os amigos e para poderem assistir a um futebol diferenciado que é o futebol da nossa seleção feminina. Esperamos bater um recorde neste jogo e será sempre um dia feliz e uma excelente despedida antes de partirmos para a fase final do Mundial na Nova Zelândia."