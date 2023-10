Francisco Neto e a derrota diante da Áustria: «O empate seria o resultado mais justo»

Francisco Neto lamentou o desaire português diante da Áustria por 2-1 , ainda que considere que o resultado mais justo teria sido uma igualdade."Foi uma primeira parte dominadora, em que criámos oportunidades suficientes para ir para o intervalo com outro resultado. Na segunda parte, a Áustria foi melhor que nós, esteve mais agressiva nos duelos e com melhor capacidade de ganhar segundas bolas. Num lance fortuito fez o golo. No final, conseguimos voltar a equilibrar o jogo e penso que o empate seria o resultado mais justo", assumiu o técnico nacional.De olho na próxima partida, na terça-feira, novamente diante das austríacas, Francisco Neto deu a receita. "No segundo jogo, temos de melhorar a finalização e temos de ser consistentes por 90 minutos. Não chegou fazê-lo por 45 minutos na primeira parte e dez na segunda. Temos de crescer num todo, porque sabemos que os pormenores podem matar uma equipa".Do lado das jogadoras, Tatiana Pinto lamentou a falta de eficácia. "Merecíamos mais, mas temos de querer mais. Não conseguimos concretizar as oportunidades, acontece isto. Quem não marca sofre e foi isso que aconteceu. A resposta que nós queremos dar é jogar sempre para ganhar".