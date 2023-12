Francisco Neto e a derrota na Noruega: «Não foi uma entrada conseguida»

Francisco Neto admitiu que a Seleção Nacional feminina não entrou bem no jogo desta sexta-feira com a Noruega e que isso acabou por justifica a derrota"Não foi uma entrada tão conseguida da nossa parte. Ainda não tive oportunidade de ver os dois primeiros golos, vocês sabem que eu normalmente não gosto muito de falar das questões da arbitragem, mas já me falaram que no terceiro golo pode haver ali um fora-de-jogo. Independentemente disso, não entrámos tão consistentes no jogo, mas depois do 2-0 conseguimos ter bola, fazer aquilo que estava planeado, ganhá-la no meio-campo adversário e pressionar alto. Claro que aí expomo-nos sempre um bocadinho, mas a Noruega não foi criando grandes oportunidades. A verdade é que foram muito eficientes nas oportunidades que tiveram e, depois de estarmos a perder por 2-0 aos 8 minutos, procurámos ir atrás do resultado, o que é sempre mais difícil. Mesmo a perder 2-0 nunca deixámos de ter a nossa identidade, com entrega, coragem e compromisso. Não fomos competentes em alguns momentos do jogo e agora não dependemos só de nós", lamentou o selecionador nacional, referindo que a equipa exagerou nos "cruzamentos" e não criou muitas oportunidades com a bola controlada.Pese embora o cenário mais complicado, o timoneiro não perde a esperança. "São seis finais e há que representar Portugal, seja em que situação for, até ao limite. Estas jogadoras estão comprometidas com a seleção nacional, com aquilo que é representar o seu país e será mais uma oportunidade contra uma grande equipa. Junto dos portugueses vamos procurar fazer um bom jogo e ganhar. Esperamos uma grande adesão em Leiria", concluiu.