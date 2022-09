Francisco Neto e a "final" com a Turquia: «Não podemos relaxar»

O selecionador português feminino de futebol, Francisco Neto, pediu esta segunda à sua equipa para "não relaxar" e estar ao "mais alto nível" terça-feira na receção à Turquia, decisiva no apuramento para o Mundial'2023.

Após o triunfo de sexta-feira na Sérvia (2-1) e a consequente ultrapassagem à seleção balcânica, rumo ao segundo lugar do Grupo H, com 19 pontos, a seleção das quinas tem de vencer a "final" com as turcas para só depender de si para garantir um lugar no playoff, pelo que é proibido "relaxar".

"Não podemos relaxar. Sabíamos que, na Sérvia, não iria ser fácil, mas sabíamos que éramos suficientemente competentes para conquistarmos os três pontos, como também sabemos que, se estivermos ao nosso nível, somos suficientemente competentes para ganhar à Turquia", perspetivou, após o treino matinal, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, palco do desafio marcado para as 17h30 de terça-feira.

Francisco Neto lembrou, contudo, que Portugal tem de "estar ao mais alto nível" para derrotar uma seleção com a qual empatou a um golo na primeira das 10 jornadas do Grupo H, num jogo em que exibiu "um volume ofensivo muito grande" e "desperdiçou várias oportunidades", aspetos que pretende ver corrigidos.

"Principalmente na segunda parte, tivemos volume ofensivo muito grande, bolas ao poste, boa exibição da guarda-redes e alguns lances em que poderíamos ter sido melhores na finalização. Se construirmos tantas oportunidades como nesse jogo, serão suficientes para o sucesso", comparou.

O selecionador considerou ainda que há várias seleções femininas "cada vez mais fortes" e "difíceis de vencer", dando o exemplo da réplica das turcas à líder do Grupo H e vice-campeã europeia Alemanha, tendo adiado o primeiro de três golos sofridos até aos 58 minutos, no sábado (3-0).

Convencido de que o jogo vai ter "muita gente" a assistir, numa cidade como Vizela, que "gosta muito de futebol", o treinador prometeu ainda uma entrada "forte" para tentar "gerir o jogo com golos", mas também "paciência e maturidade", caso o arranque não seja o desejado.

Portugal recebe a Turquia no último dos 10 jogos do Grupo H da qualificação para o mundial de 2023, agendado para as 17:30 de terça-feira, no Estádio do Futebol Clube de Vizela.

Os primeiros classificados de cada um dos nove grupos europeus de apuramento qualificam-se diretamente para o Mundial2003, com os três melhores segundos (resultados com primeiro, terceiro, quarto e quinto) a seguirem para a segunda ronda do playoff e os seis piores segundos para a primeira.

Após nove jornadas, Portugal é segundo do Grupo H, com 19 pontos, contra 24 da líder e já apurada Alemanha e 18 da Sérvia, terceira, que se desloca a Israel.