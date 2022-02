Francisco Neto e a vitória frente à Noruega: «Sabemos que defrontámos uma superequipa»

Francisco Neto, selecionador nacional da equipa feminina, exaltou o triunfo de Portugal (2-0) ante a Noruega, na Algarve Cup, e assumiu estar "feliz pela exibição, pela competência e pela competitividade".





"O 2-0 foi o resultado disso, daquilo que conseguimos ser durante os 90 minutos. Foram duas partes ligeiramente distintas, mas acho que fomos competentes nas duas, em dois momentos de jogo distintos. Na primeira parte, na organização ofensiva, acho que estivemos muito bem. Na segunda parte, com a nossa organização defensiva, conseguimos travar a Noruega e depois criar algumas situações, na parte final, em que poderíamos até ter feito mais golos. Hoje conseguimos ser superiores à Noruega em muitos momentos do jogo, mas sabemos que defrontámos uma superequipa que também está num momento de preparação, assim como nós. O que interessa, nestes jogos, é retirar o que de bom se fez para tentar repetir no futuro e, ao mesmo tempo, analisar e melhorar as coisas que temos de melhorar. Na segunda parte, não conseguir ter bola é algo que não pode acontecer. Temos de conseguir ter mais bola, temos de conseguir não ter de defender com tanta gente. Vamos ter de crescer, mas a Algarve Cup serve para isso", garantiu no final da partida disputada em Lagos.

"Temos uma seleção portuguesa a pensar ser competitiva e a ter este tipo de rendimento em todos os jogos. Se isso nos permitir ir uma final, é sempre bom, porque é um torneio que acarinhamos muito e que nos diz muito. Mais do que o resultado final, como digo sempre, é a competência e o rendimento que esta equipa tem demonstrado, é isso que queremos continuar a ter nesta Algarve Cup, o que nos vai permitir estar mais próximo destas equipas. O que interessa, acima de tudo, é preparar a equipa para os jogos de abril com Alemanha e Bulgária [de qualificação para o Mundial2023]."