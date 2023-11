Francisco Neto e os jogos com Noruega e França: «São duas finais»

Francisco Neto disse esta segunda-feira estar confiante para os próximos desafios da seleção feminina portuguesa na fase de grupos da Liga das Nações, nos quais vai defrontar a Noruega e a França.

"Queremos continuar a competir, como conseguimos até ao momento, apesar de não termos conseguido os resultados que queríamos. Queremos continuar a crescer, manter o mesmo registo, apesar de sabermos que ir à Noruega vai ser muito difícil, e jogar com a França em casa vai ser complicado", disse o treinador.

Neto considera que se tratam de "dois desafios muito importantes, duas finais", em que garante que a equipa "quer continuar a competir, corrigindo os erros cometidos".

Sobre o futuro na Liga das Nações, Francisco Neto diz que é importante ficar na Liga A "para continuar a competir ao mais alto nível".

O selecionador nacional feminino falou à margem de um evento na Cidade do Futebol em que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o BPI anunciaram a renovação da parceria, que liga as duas instituições desde 2018, até 2030.

"Estamos contentes pelo que conseguimos. O BPI é um parceiro de verdade, que nos tem apoiado muito, em particular na promoção do futebol feminino, onde conseguimos marcar presença num Europeu e, pela primeira vez, num Mundial. Por isso, não podíamos estar mais satisfeitos com a parceria que mantivemos e agora se renova", disse Fernando Gomes.

Portugal está inserido no Grupo 2 da Liga A, e vai jogar em Oslo, no dia 1 de dezembro, às 18h00, e defrontará a França, em Leiria, quatro dias depois, no dia 5 de dezembro, às 18h15.

A equipa das quinas ocupa o terceiro lugar do grupo, com três pontos, depois de ter vencido a Noruega (3-2) e ter perdido frente a França (2-0) e Áustria (por 2-1, duas vezes). A França lidera o grupo, com 12 pontos, a Áustria encontra-se na segunda posição, com sete, e a Noruega é a última colocada, com dois pontos.

O primeiro classificado qualifica-se para a final-four da competição, o segundo mantém-se na Liga A, o terceiro joga um play-off de manutenção na Liga A e o último desce à Liga B.