Francisco Neto: «Elevar a concentração ao máximo e não cometer erros»

A Seleção Nacional continua a sua caminhada rumo ao ao Mundial'2023. Após o empate (1-1) na Turquia, Portugal prossegue a fase de apuramento em Israel, sendo a primeira vez que ambas as seleções se defrontam. A partida está agendada para amanhã, a partir das 17 horas, no Estádio Municipal Haberfeld.





Francisco Neto, selecionador nacional, não quer facilitismos e garante que a equipa só pensa na vitória: "O empate frente à Turquia deixou o grupo triste, pelo resultado, mas também confiante, devido ao que mostrámos na segunda parte. O nosso desempenho nesse período do jogo permite-nos estar tranquilos em relação ao que a equipa consegue produzir. Foi uma segunda parte muito positiva e com boas oportunidades de golo. Fica a certeza de que dominámos o jogo e podemos voltar a ser competitivos. Agora teremos de o ser durante os 90 minutos."A seleção israelita, tal como a equipa das quinas, ainda não marcou presença em nenhuma fase final de um Mundial. Contudo, o treinador luso alerta para a capacidade defensiva que o adversário pode aprensentar: "Israel é uma equipa muito próxima do que é a Turquia, ao nível do seu rendimento. São equipas muito bem organizadas defensivamente e que defendem com muita gente atrás da linha da bola. E são, também, muito agressivas, principalmente quando jogam em casa."Já no pós-jogo com a Turquia, o técnico português tinha apontado o que a equipa poderia melhorar para estar mais próxima do êxito. Agora, no lançamento ao segundo encontro da qualificação para o Campeonato do Mundo, voltou a indicar as áreas de melhoria. "Temos de apostar numa circulação mais rápida e não esperar que a pressão chegue até nós. Temos, igualmente, de fazer um aproveitamento melhor dos espaços. É elevar a concentração ao nível máximo e não cometer erros. Só assim conseguiremos ganhar", explicou."É jornada dupla e o tempo de recuperação entre um e outro jogo é muito curto, e além de haver viagens de avião pelo meio. É normal que surjam algumas alterações, pois poderá haver fadiga ou pequenas mazelas decorrentes do jogo. Seja como for, confio neste grupo e na qualidade das jogadoras que chamámos. Temos o treino oficial [ao fim da tarde deste sábado] para perceber o nível de recuperação das atletas", confidenciou Francisco Neto que não nega a possibilidade de efetuar alterações no onze, alertando para a necessidade de elevar os índices de finalização: "Falta um bocadinho mais de confiança, e deve-se a alguma ansiedade das nossas jogadoras. É um problema que nos acompanhou na qualificação para o último Europeu e que voltou a fazer-se sentir no último jogo, diante da Turquia. É algo que trabalhamos com as jogadoras e acredito que vamos dar a volta por cima, porque elas têm muita qualidade e competência. As coisas têm de sair naturalmente e é isso que vai acontecer."