Francisco Neto está atento ao perigo sérvio

Portugal defronta a Sérvia hoje, a partir das 18 horas, no Estádio do Bonfim. Após a conquista de quatro pontos nos dois primeiros jogos, a seleção pode dar um passo importante rumo ao Mundial’2023, disputado na Nova Zelândia e na Austrália.

O selecionador nacional, Francisco Neto, considera que o novo formato abre uma janela de oportunidade que tem de ser aproveitada. “Temos uma boa hipótese para lutar pelo nosso sonho de um dia estar no Mundial, por isso temos de ser competentes, ganhar os nossos pontos e ser competitivos contra todas as equipas”, atirou o treinador, que abordou as valências do adversário. “Uma equipa muito competitiva, que fez uma primeira parte muito boa contra a Alemanha, onde saiu a ganhar ao intervalo, por 1-0. São um grupo que vale pelo seu todo, muito aguerrido, mas que gosta de jogar. Será um jogo onde teremos de estar obrigatoriamente muito concentrados e ao mais alto nível, senão vai ser muito difícil para nós”, alertou Francisco Neto.

A equipa das quinas joga pela primeira vez em terras lusas nesta fase de apuramento para o Mundial’2023 e o selecionador português quer fazer do fator casa uma força: “É importantíssimo sentir novamente o apoio dos adeptos e a nossa casa tem de ser sempre a nossa fortaleza. Temos de ser muito fortes e não desperdiçar pontos a jogar em solo português.” * A.Z.