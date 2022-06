Francisco Neto: «Estamos a meio do caminho»

No arranque da preparação para o Euro'2022, Portugal goleou a Grécia por 4-0, num jogo que parece ter enchido as medidas a Francisco Neto. Após o encontro, o selecionador nacional destacou a atuação da primeira parte e assumiu-se satisfeito pela forma como as suas pupilas têm trabalhado.





"Na primeira parte fomos melhores, conseguimos conhecer os espaços livres e criámos mais dificuldades à Grécia. Na segunda parte elas baixaram as segundas linhas, encurtaram os espaços e isso criou-nos algumas dificuldades. Apesar disso controlámos o jogo e sempre a pressionar. Estamos a meio do caminho. Vamos ter agora espaço competitivo para as jogadoras. Depois do jogo com a Austrália vamos virar-nos para a parte estratégica da equipa.

Esta equipa tem a capacidade de mudar o esquema tático, porque temos jogadoras inteligentes e que conseguem interpretar aquilo que queremos. O 4-4-2 poderá ser uma opção no Europeu. Vamos ver, até lá, aquilo que será melhor estrategicamente para a seleção.

Na segunda parte fomos melhores na reação à perda do que aquilo que fomos na primeira. As substituições estavam pensadas. Estes jogos servem para dar minutos. Queremos chegar ao Europeu com as jogadoras a terem capacidade para jogar, queremos capacitar as jogadoras a terem minutos em competição internacional".