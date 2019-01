Francisco Neto: «Fomos a melhor equipa durante os 90 minutos»

Francisco Neto, selecionador nacional, lamentou o empate desta quinta-feira no particular com a Ucrânia , dizendo que Portugal merecia a vitória."Por aquilo que nós produzimos é injusto [o resultado]. Fomos a melhor equipa durante os 90 minutos, criámos as melhores oportunidades, infelizmente não conseguimos concretizar. O processo de conseguir criar essas oportunidades foi um passo que nós conseguimos dar em relação ao último jogo com o País de Gales. Infelizmente, não conseguimos aquilo que era um dos objetivos, que era a vitória e a concretização das oportunidades que criámos. Temos já o jogo de domingo para corrigir esses aspetos e procuraremos sermos melhores e crescermos com este jogo", resumiu o técnico.Diana Silva salientou igualmente as ocasiões desperdiçadas pelas lusas: "Na primeira parte conseguimos encontrar os espaços que havia para jogar. Uma equipa difícil, que em contra-ataque conseguiu criar algum perigo. Tivemos várias oportunidades, mas não conseguimos concretizar. Depois marcámos o golo, elas vieram para cima e num erro nosso acabámos por conseguir apenas o empate. Podíamos ter conseguido a vitória. Ficou aquém daquilo que poderíamos ter feito".