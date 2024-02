Francisco Neto: «Grande objetivo é observar novas jogadoras num contexto de seleção A»

O selecionador feminino de futebol, Francisco Neto, promoveu a estreia de cinco jogadoras na convocatória para os jogos particulares com a República Checa e a Coreia do Sul, dias 21 e 27 deste mês

"O grande objetivo é observar novas jogadoras num contexto de seleção A e, ao mesmo tempo, preparar e afinar algumas coisas que precisamos para aquilo que será o apuramento para o campeonato da Europa", justificou Francisco Neto.

Na convocatória, hoje divulgada na Cidade do Futebol, o treinador apostou em 30 jogadoras, numa lista em que se destacam as estreias de Giovana Maia (Panathinaikos), Inês Maia (Besiktas), Nelly Rodrigues (Nantes), Maria Alagoa (Florida State) e Beatriz Fonseca (Sp. Braga).

Sem internacionalizações, mas já integradas em contexto de seleção em outras ocasiões, surgem as guarda-redes Bárbara Santos (Marítimo) e Sierra Cota-Yarde (Universidade de Arkansas), elevando a sete as jogadoras ainda sem minutos pelas A.

O principal objetivo é integrar estas jogadoras, em observação nos dois jogos, e quando a seleção está na antecâmara da fase de apuramento para o Europeu'2025, cujo sorteio se realiza a 5 de março. "Sentimos agora que era um bom momento, a renovação é algo gradual. Não olhamos muito como uma obrigatoriedade, mas para a prestação individual das jogadoras e se estão aptas ou não. (...) Ninguém dura para sempre e é importante dar oportunidade e trazer novas jogadoras a este espaço, para que paulatinamente se vão integrando", acrescentou o treinador.

De fora das escolhas continuam Kika Nazareth e Diana Silva, ambas lesionadas. "A Diana está lesionada também, o Sporting já libertou o boletim clínico", justificou Francisco Neto em relação à ausência da avançada leonina, que se junta, na indisponibilidade, a Kika, de fora dos relvados, também por lesão, desde o início de janeiro.

Os jogos com checas e sul-coreanas antecedem o sorteio do apuramento para o Euro'2025 e foi nesse sentido que Francisco Neto apostou em "diversificar os contextos" dos jogos de preparação no Estádio António Coimbra da Mota, ambos às 18h15.

"A República Checa é mais física, uma equipa com jogadoras muito baseada naquilo que é o Slavia de Praga, que ainda agora estiveram na fase de grupos da 'Champions'. A Coreia do Sul é uma equipa mais técnica, com muitas jogadoras com grande capacidade de decisão, com um jogo diferenciado. Portanto, será aqui um padrão de problemas e um estímulo diferente para as nossas jogadoras", justificou Francisco Neto.

O selecionador prometeu ainda a possibilidade de fazer alguns ajustes de jogo para jogo e, por isso, observar mais jogadoras e dar mais minutos a mais atletas. O apuramento para o Euro2025 será de curta duração, com a fase de grupos até julho deste ano, e depois na fase dos playoffs. "Obriga-nos a encarar cada jogo da fase de apuramento como se fossem finais, sabemos que a margem de erro é muito curta e que esta fase de grupos nos irá colocar em melhores posições para aquilo que depois será os play-off", anteviu o selecionador.