Francisco Neto lamenta empate com a Finlândia: «Fomos claramente superiores»

A Seleção Nacional feminina empatou (1-1) esta terça-feira com a Finlândia em jogo do grupo E da fase de qualificação para o Europeu de 2021 e no final da partida o selecionador Francisco Neto lamentou o golo sofrido na reta final da partida que impediu a conquista dos três pontos, mas destacou a boa exibição da equipa lusa.

"É um sentimento estranho. Fomos claramente superiores. Fomos a melhor equipa em campo, que mais dominou, mais procurou ter bola, que melhores oportunidades criou. Nunca é fácil sofrer um golo aos 90 minutos. Estou feliz pelo que as jogadoras conseguiram, pelo seu caráter. Mesmo depois do golo sofrido, voltámos a crescer e a ir para a área delas. É preciso valorizar isso. Infelizmente, não saímos daqui com o resultado que queríamos, mas produzimos o suficiente para conseguir os três pontos", disse o técnico de 38 anos.





Apesar do empate, Francisco Neto diz que Portugal tem todas as condições para acreditar no apuramento. "[A exibição] deixa boas perspetivas, mas é um sinal amargo, porque não há dois jogos iguais. Na Finlândia, que é o próximo jogo, iremos lutar mais uma vez pelos três pontos. A equipa sente que tem capacidade e organização suficiente para jogar com estas equipas. Mas a história será diferente. Vamos fazer tudo para vencer os dois próximos jogos, na Finlândia e na Escócia, em abril", concluiu o selecionador.

Dolores Silva e uma "sensação positiva"

"Acaba por ser uma sensação agridoce, porque, no final do jogo, acabámos por sofrer um golo. Durante o jogo, demonstrámos ser melhor equipa. Independentemente do relvado, a equipa esteve confiante. Estivemos cientes de que nos tínhamos de ajudar umas às outras. Criámos oportunidades, mas não marcámos mais golos. Mas saio com uma sensação positiva e confiante de que Portugal vai dar tudo para chegar ao Europeu.", disse a jogadora de 28 anos.