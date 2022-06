Francisco Neto: «Mais do que vencer, temos de ser competentes»

Até ao momento, Portugal soma duas vitórias em outros tantos jogos de preparação antes do Campeonato da Europa, em Inglaterra, entre os dias 6 e 31 de julho. Contudo, o nível de dificuldade vai aumentar e o adversário de amanhã (21h, no Estoril) é a Austrália, que ocupa o 12º lugar do ranking mundial.No lançamento da partida, o selecionador nacional, Francisco Neto, afirmou que o resultado não será o mais importante. "Mais do que vencer, temos de ser competentes. Quando não tivermos a bola, quero ver compromisso defensivo e as jogadoras têm que ser solidárias nesse aspeto. Com bola, quero ver critério na tomada de decisão contra uma equipa que vai ser mais agressiva, que nos vai pressionar mais e que não vai dar tanto espaço como a Grécia (oponente dos dois primeiros jogos de preparação). Vamos continuar a dar o máximo de minutos às jogadoras, pois ainda estamos num processo de crescimento e consolidação das nossas ideias. Ganhar é sempre importante, mas neste momento estamos mais focados no lado estratégico da equipa, para chegarmos no dia 9 (contra a Suiça) em condições e onde aí sim o resultado já conta."Questionado sobre o poderio do adversário, Francisco Neto lembra que já venceu a formação australiana, na altura por 2-1 na Algarve Cup, em 2018. "A Austrália é uma equipa que gosta de ter bola, muito intensa fisicamente e vertical a atacar a profundidade. Isso traz-nos outros tipos de problemas, mas estamos preparados", rematou.