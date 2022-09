Francisco Neto: «Muita felicidade e orgulho pelo que as jogadoras fizeram, é inteiramente delas»

Francisco Neto mostrou-se orgulhoso das suas jogadores após a goleada de Portugal sobre a Turquia e que garantiu o apuramento português para o playoff do Mundial'2023."Acima de tudo [sinto] muita felicidade e orgulho pelo que as jogadoras fizeram. Isto é inteiramente delas. Trabalhámos imenso, foi um ano muito duro. Quando arrancámos com um empate na Turquia secalhar muita gente duvidou e conseguimos chegar ao playoff e fizemos os 22 pontos. Chegámos a última jornada a depender só de nós como queríamos. As jogadoras fizeram o que lhes pedi", começou por dizer o selecionador nacional ao 11."Ficam os 3 pontos, a competência e competitividade delas, a forma como encararam este jogo e o que têm feito. Temos crescido imenso. A maturidade nota-se mais nestes momentos", acrescentou, deixando um agradecimento aos clubes portugueses."Estivemos à altura do desafio. Quero deixar um abraço especial aos clubes. Felizmente temos cada vez mais um campeonato competitivo, clubes mais profissionais e com mais condições. As equipas técnicas estão muito fortes e mais preparadas. Nós também bebemos disso. Este apuramento é de todos e deste triângulo muito bem montado, que é composto pela FPF, clubes e associações", vincou, sem querer falar muito do playoff."É esperar pela sorte, analisar adversários e preparar. Queríamos lá estar e agora é esperar pelo sorteio", referiu.Questionado sobre o estado de Kika Nazareth, que saiu com queixas após marcar o segundo golo português, Francisco Neto revelou que a jogadora do Benfica vai ter de ser reavaliada. "Infelizmente é o ponto mais negativo deste jogo secalhar. Ter jogadoras lesionadas é algo que não queremos. Sentiu um desconforto e assim que fez sinal decidimos tirá-la do jogo. Vai ter de ser reavaliada", concluiu.