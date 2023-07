Francisco Neto: «Muito feliz com reação e organização»

Francisco Neto era um selecionador visivelmente satisfeito no final do jogo. "Foi uma boa exibição com muitos aspetos a crescer, mudámos a estrutura, não os princípios e as jogadoras conseguiram dar resposta ao que lhes foi pedido. Era um bom jogo para testar, mas acho que podemos crescer principalmente no último terço. Equipa que ataca tanto, tem de rematar mais e fazer mais golos. Agora, na reação à perda e organização ofensiva e na forma como circulámos a bola, estou muito feliz...", assumiu o técnico que ensaiou um pouco usual 3x5x2, com sucesso. "Há nove anos, se me dissessem que íamos ter o Bessa cheio num jogo antes do Mundial, se calhar não acreditaria", reconheceu o selecionador que chegou aos 121 jogos pela equipa das quinas.