Francisco Neto: «Na 1.ª parte não fomos a equipa que costumamos ser»

Francisco Neto, selecionador nacional, após a derrota com a Bélgica (0-1), na partida de atribuição dos 5.º ao 8.º lugar da Algarve Cup em futebol feminino, disputado no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, Lagoa:

"Infelizmente, não foi o resultado que pretendíamos. Também não foi, na totalidade, a exibição que pretendíamos. Principalmente porque na primeira parte não fomos a equipa que costumamos ser e não tivemos o critério que costumamos ter quando temos bola.

Tivemos dificuldades em ligar o jogo na linha defensiva e na linha média, proporcionando algumas situações de contra-ataque à Bélgica. E nunca chegávamos a tempo da pressão sobre a adversária, falhando os 'timings' de pressão e permitindo à Bélgica colocar a bola nas suas jogadoras livres.

Na segunda parte, Portugal foi mais agressivo. Recuperámos mais bolas, conseguimos ter mais bola, a reconhecer a médio que estava livre e a jogar o jogo para a frente. Criámos boas situações de finalização, mas não conseguimos marcar. Saímos daqui com um resultado que não esperávamos nem pretendíamos.

[Frente à Suécia] Portugal vai procurar vencer o jogo e ser competitivo. É isso que temos vindo a fazer no torneio e quem tem acompanhado os jogos é isso que tem visto. Jogos com resultados equilibrados e em que o diferencial do 'ranking' de Portugal face ao de outras equipas, em campo, não se nota quando se vê Portugal a assumir o jogo e a criar oportunidades. Claro que não nos chega ser competitivos só em partes do jogo, mas nos 90 minutos. E estamos a trabalhar para isso.

Merecíamos dois empates nestes dois jogos, mas não conseguimos ser competitivos durante os 90 minutos de jogo. Saímos daqui com um sabor amargo por causa disso. Mas sei que estamos no caminho certo e vamos chegar a abril [jogos de qualificação para o Euro2021] a conseguir ser competitivos."