Francisco Neto: "Não podemos conhecer bem o adversário"

Francisco Neto, treinador da seleção feminina de futebol, fez a antevisão da partida com a Rússia, da 1ª mão do play off de acesso ao Europeu de 2022, a disputar em Inglaterra. O facto de o adversário ter mudado de selecionador depois de ter falhado o apuramento direto, é um problema adicional para as portuguesas.





"Esta Rússia tem um treinador novo, desde janeiro. Fez dois jogos particulares em fevereiro mas não permitiu recolha de imagens, por isso, não sabemos como joga. A convocatória tem muitas jogadoras que estiveram na qualificação, dá para ter uma ideia. Não podemos conhecer bem o adversário porque normalmente temos seis ou sete jogos para analisar e desta vez não temos, por isso, focámo-nos mais em nós", resumiu Francisco Neto.O selecionador português espera garantir o apuramento para o Euro e, para isso, uma vitória no jogo do Restelo seria um passo importante: "A grande prioridade é ganhar. Se o conseguirmos fazer sem sofrer golos, melhor. Os golos fora têm um peso importante nestas eliminatórias."