Francisco Neto: «Os portugueses podem estar orgulhosos»

Portugal derrotou esta sexta-feira a Escócia (1-0) e somou três pontos importantes na luta pelo apuramento para o Europeu. No final do encontro, o selecionador nacional destacou a grande exibição da equipa.





"Conhecíamos bem o poderio escocês. Sabíamos que poderíamos surpreender ao apresentar uma estrutura ligeiramente diferente habitual. Sabíamos também que tínhamos de passar algum tempo sem bola. Fomos brilhantes. A meio da primeira parte começámos nós a crescer no jogo. As jogadoras foram de uma solidariedade tremenda. Elas provaram que podemos contar com elas. Os portugueses podem estar orgulhosos da seleção nacional", afirmou Francisco Neto, em conferência de imprensa."Faltou-nos em alguns momentos ter mais posse de bola. As jogadoras sabem disso. Porque isso permitiria não chegarmos tão cansados no final do jogo. Manter a espinha dorsal da seleção tem sido fulcral. Temos 12 ou 13 jogadoras que têm presença permanente e depois começam a surgir jovens, que estamos a preparar, para estarem mais próximas, para estarem preparadas para o futuro", acrescentou."O nosso foco agora é ganhar à Albânia. Não será um jogo fácil. Vamos amanhã [sábado] começar a preparar o jogo. Esse jogo será essencial para as contas finais do grupo. Estas jogadoras são ambiciosas. Querem sempre mais. Neste momento o nosso sonho é no Europeu. Esse é o nosso patamar. Precisamos também crescer no 'ranking' para poder figurar num outro pote no sorteio".