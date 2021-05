Francisco Neto preparado para fazer mais história até 2024

Francisco Neto renovou o contrato que o liga à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e vai continuar como treinador da Seleção Nacional feminina até 2024. Aos 39 anos, o técnico irá cumprir, desta forma, uma década à frente da equipa das quinas e ficará com um vínculo válido até ao final do mandato de Fernando Gomes na liderança da FPF.

“O novo contrato é o corolário lógico do trabalho, da dedicação e da competência de Francisco Neto, não só no comando da Seleção feminina A, mas também na coordenação de todas as seleções femininas jovens”, afirmou o dirigente, que deu os parabéns a Francisco Neto por ter liderado a Seleção Nacional ao maior feito da história do futebol feminino português: o apuramento para a fase final do Euro’2017.

Já o próprio selecionador expressou a felicidade que sente nesta altura. “É um privilégio e um grande orgulho continuar o trajeto que temos vindo a fazer no espaço da Seleção A e também nas camadas jovens femininas. Vamos continuar a trabalhar para elevar a qualidade das nossas seleções e das jogadoras”, destacou ao site da FPF.

Sem medo de sonhar, Francisco Neto tem objetivos ambiciosos. “Queremos estar nas grandes competições internacionais, no escalão sénior e nas restantes categorias. Sabemos o que fazer para lá chegar e é nesse sentido que vamos trabalhar”, garantiu.