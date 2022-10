Francisco Neto: «Preparar o playoff»

A vitória de Portugal foi efusivamente festejada após o final da partida. Mesmo sem saber se o apuramento direto para a fase final do Mundial estava garantido, as atletas e todo o staff técnico juntaram-se no relvado para celebrar o resultado contra a Islândia e agradecer o apoio dos adeptos presentes nas bancadas. Já na sala de imprensa, Francisco Neto referiu que “preparar o playoff de fevereiro” já está no horizonte.“É o que me está na cabeça. O que dependia de nós, era ganhar e esperar pelos outros resultados”, lembrou o selecionador, visivelmente satisfeito com a prestação da equipa diante de um adversário poderoso. “Não é fácil marcar quatro golos a nível internacional e estamos contentes por isso”, referiu o técnico, que agradeceu ainda a presença do público. *