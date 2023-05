Francisco Neto quer passar fase de grupos do Mundial'2023: «Sabemos que não há impossíveis»

Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino, falou sobre participação de Portugal no Mundial'2023, à margem da 2.ª Conferência Bola Branca, promovida pela Rádio Renascença e pelo IPDJ. O técnico garantiu que já tem "um grupo de jogadoras" que tem a certeza que vai convocar para a competição, que a equipa das quinas vai disputar pela primeira vez, mas não descartou eventuais surpresas."É um momento mais para a equipa técnica fazer reflexão para as escolha das jogadoras [convocadas]. As jogadas têm o seu período de férias de uma época muito longa e emocionalmente muito desgastante, por tudo aquilo que viveram enquanto seleção e nos clubes, para depois a 19 de junho darmos inicio aos trabalhos coletivos. Mas entretanto, nos períodos antecedentes, as jogadoras têm um trabalho individual que terão de fazer para chegarem todas aptas aos inícios dos trabalhos", começou por referir aos jornalistas, sem esquecer que pretende continuar a fazer o que ainda não foi feito."Acima de tudo queremos ser muito competentes nos três jogos, para chegarmos ao jogo da fase de grupos com os Estados Unidos e dependermos apenas de nós para passar à fase seguinte. Sabemos que é algo muito difícil e que nunca foi feito. Nunca conseguimos passar uma fase de grupos numa fase final em seniores, numa grande competição. Temos o campeão e o vice-campeão do Mundo no grupo, mas também temos a nossa ambição e sabemos que não há impossíveis. É um objetivo muito difícil, mas temos a ambição de trabalhando bem e chegando no momento certo, podemos depender só de nós para o concretizar e é isso que vamos fazer", garantiu o selecionador nacional, que vai apresentar a convocatória final no dia 30."Há um grupo de jogadoras que temos a certeza, no sentido de se estiverem aptas. Há um grupo de jogadoras que tem sido a base e que sabemos que vamos contar e depois há sempre alguns espaços com algumas dúvidas, que surgirão sempre em função do que será a estratégia, o momento atual das jogadoras e a experiência que têm conosco. Há alguns fatores que podem fazer variar algumas jogadoras. Neste momento, é por ai que estamos debruçados, porque a convocatória é no dia 30 e há um grande lote já fechado, mas também ainda há espaço para muita reflexão e discussão", assegurou, sem deixar de lado, ainda assim, eventuais surpresas."Temos um lote de 55 jogadoras. Já anunciámos a pré-convocatória e já a reduzimos internamente para um lote de 30/32 jogadoras. Há sempre espaço para surpresas e trazer jogadoras novas. Há uma semana de reflexão e vamos aguardar", concluiu.