Francisco Neto recorda infância: «Eram só rapazes, não havia meninas para jogar à bola»

Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino, que marcou pela primeira vez num Mundial, foi o convidado do 8.º episódio da 2.ª temporada do podcast "Admira-te", com a moderação da apresentadora Marta Casaca e de Ana Teixeira, embaixadora da Liga BPI.O treinador de 42 anos falou da infância passada no campo da Gandarada, em Mortágua. "O meu pai era treinador, o meu irmão era treinador, bastava saltar o muro e tinha acesso a bolas, aos treinos, a tudo", lembrou, continuando: "Eram tardes bem passadas, mas não havia meninas, eram só rapazes lá no bairro, para jogar à bola e andar de bicicleta"A evolução e afirmação internacional da jogadora portuguesa foi bem vincada por Francisco Neto na antecâmara da campanha de apuramento para o Europeu que se disputa em 2025 na Suíça, depois da histórica qualificação para o Mundial da Nova Zelândia e Austrália. "Num Mundial, há muita diversidade e fica demonstrado que os rankins não vencem sempre; num Europeu, o que conta mais é o talento das jogadoras e a organização coletiva", ressalvou.