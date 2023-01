Francisco Neto revela convocadas para o playoff de apuramento para o Mundial na quinta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador nacional Francisco Neto vai revelar a lista de convocadas da Seleção feminina para o playoff de apuramento para o Mundial na próxima quinta-feira, a partir das 12h30.A equipa das quinas vai disputar um playoff intercontinental com Camarões ou Tailândia, a 22 de fevereiro, na Nova Zelândia.De forma a tentar marcar presença pela primeira vez num Mundial feminino, Portugal começará a preparar esse momento com um particular diante da Nova Zelândia, a 17 de fevereiro, em Hamilton.