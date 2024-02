Francisco Neto revela convocadas para os jogos com República Checa e Coreia do Sul na quinta-feira

O selecionador nacional Francisco Neto irá anunciar na próxima quinta-feira, às 12h30 em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, as convocadas para os próximos dois encontros de preparação da Seleção Nacional feminina, diante da República Checa e da Coreia do Sul.Portugal jogará frente às checas a 21 de fevereiro, às 18h15, e defrontará as sul-coreanas seis dias depois, a 27 de fevereiro, à mesma hora. Ambas as partidas, que antecedem a fase de apuramento para o Euro'2025, serão disputadas no estádio António Coimbra da Mota, casa do Estoril.