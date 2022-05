Francisco Neto revelou convocadas de Portugal para o Europeu feminino

O selecionador nacional Francisco Neto revelou esta segunda-feira as convocadas para o Europeu feminino.A Seleção Nacional não se qualificou originalmente para a fase final mas viria a ficar com a vaga da Rússia, afastada depois do conflito na Ucrânia.Portugal arranca a participação na prova que terá lugar em Inglaterra diante da Suíça (9 julho). Depois, defrontará a Holanda (13) e a Suécia (17) no grupo C.Esta será a segunda participação numa fase final de um Europeu, após a estreia em 2017, findada com a eliminação na fase de grupos, com uma vitória e duas derrotas.Inês Pereira (Servette), Patrícia Morais (Sp. Braga) e Rute Costa (Famalicão);Alicia Correia (Sporting), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sp. Braga), Joana Marchão (Sporting), Mariana Azevedo (Famalicão) e Sílvia Rebelo (Benfica)Andreia Norton (Sp. Braga), Andreia Jacinto (Sportng), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sp. Braga), Fátima Pinto (Sporting), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante) e Vanessa Marques (Sp. Braga);Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Sp. Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).