Francisco Neto: «Sabemos que são estas as características da mulher portuguesa e isso faz a diferença»

Francisco Neto mostrou-se satisfeito com o triunfo da Seleção Nacional feminina diante da Sérvia, enaltecendo na sua análise que a equipa lusa poderia ter sofrido menos na fase final caso tivesse conseguido manter por mais tempo o nível evidenciado nos primeiros 45 minutos. De olho no que aí vem, o selecionador nacional assume a vontade de lutar pelo menos pelo playoff de apuramento para o Mundial.



"Jogo foi dentro daquilo que sabíamos que poderia vir a acontecer. Se conseguíssemos fazer mais tempo o que fizemos praticamente na primeira parte toda, se calhar não tínhamos sofrido tanto na parte final. Conseguimos ter bola, controlar o jogo na primeira parte e isso permitiu-nos estar confortáveis no jogo.

Na segunda, depois do 2-1, emocionalmente não estivemos tão estáveis e permitimos que a Sérvia crescesse no fim do jogo, sobretudo nas bolas longas. Fizemos as substituições, reagrupámos e sabíamos que nessa fase era preciso sacrifício e disponibilidade. Foi esse Portugal que tivemos nos últimos 20 minutos e sabemos que são estas as características da mulher portuguesa e isso faz a diferença.

Não vou dizer que aspiramos ao primeiro lugar porque se não amanhã é capa dos jornais. Neste momento, lutamos pelos lugares cimeiros, que poderão dar acesso direto ao playoff. É nesse registo que queremos andar. De nada valem estes três pontos se não formos à Bulgária conquistar mais três pontos.

Depois recebemos na nossa casa a Alemanha, equipa que será sempre difícil, mas isso, em novembro, faremos essa análise. Interessa agora recuperar as jogadoras, procurar os três pontos e continuar na senda do que tem sido até agora, um Portugal competitivo a procurar discutir todos os resultados e a ser competente em tudo o que se faz."