Francisco Neto: «Saímos daqui muito contentes»

Após a vitória de Portugal sobre a Bulgária por números expressivos, o selecionador Francisco Neto não escondeu a felicidade. "Saímos daqui muito contentes", resumiu, sobre uma partida em que a Seleção Nacional dominou por completo, sendo raras as vezes que permitiu que as búlgaras passassem da linha de meio-campo.





"Entrámos muito bem no jogo, com os dois golos iniciais e não permitimos que a Bulgária chegasse à nossa área, que invadisse o nosso meio-campo. Estivemos sempre no meio-campo adversário", frisou o treinador, que apesar do resultado expressivo, queria ainda mais golos: "Fizemos cinco e podíamos ter feito mais, mas, acima de tudo, estou contente nesta dupla jornada pelos seis pontos e pela utilização, mais uma vez, de 20 jogadoras."Em novembro, Portugal defronta Israel e Alemanha na caminhada rumo ao Mundial’2023 e o selecionador não tem dúvidas que a equipa das quinas está no rumo certo. "Se queríamos estar nas grandes competições, tínhamos de concretizar mais, estamos no bom caminho", referiu.A médio Suzane Pires realizou o segundo jogo por Portugal, após ter feito uma pausa na carreira em 2017 para ser mãe que a afastou do espaço da seleção. Agora frisou a importância das duas vitórias consecutivas. "Estou muito feliz por estar com a equipa, é um orgulho termos conseguido estes seis pontos nesta dupla jornada. Cada internacionalização é sempre uma alegria e uma motivação", frisou.