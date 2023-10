Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Francisco Neto: «Saímos frustrados porque merecíamos mais do que sair sem pontos desta dupla jornada» As declarações do selecionador nacional de futebol feminino após a derrota de Portugal frente à Áustria na Liga das Nações





• Foto: LUSA/EPA