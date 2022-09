Francisco Neto satisfeito com vitória sobre a Sérvia mas queria mais golos: «Peca por escasso»

A seleção portuguesa feminina de futebol venceu esta sexta-feira na Sérvia por 2-1 , em jogo da nona e penúltima jornada do grupo H de qualificação para o Mundial'2023. Após o triunfo, que deixa a equipa das quinas na luta por uma vaga na fase final da competição, Francisco Neto mostrou-se satisfeito com o resultado que diz poder ter sido mais dilatado."Sabíamos que se fizéssemos o que tínhamos a fazer íamos ganhar o jogo. Peca por escasso, podíamos ter feito o 1-3. O playoff continua a depender de nós. A Turquia é uma boa equipa, tirou-nos pontos na primeira volta e temos que recuperar. Vai ser um jogo difícil, duro e de nada valem estes três pontos se não ganharmos o próximo", frisou o selecionador nacional.Francisca Nazareth marcou o golo do triunfo, ainda na 1.ª parte, e mostrou-se agradada por ter contribuído para a vitória portuguesa. "Golos são sempre especiais, por Portugal são sempre especiais. O jogo não se ganha nem se perde em 15 minutos, demos a volta, connosco é sempre até ao fim. Foi mais um passo dado. De nada servem estes três pontos se não ganharmos o próximo jogo", referiu no final da partida.