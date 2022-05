Francisco Neto: «Seremos acima de tudo melhores no que fomos no último Europeu»

Francisco Neto divulgou esta segunda-feira a lista de 23 jogadoras convocadas para o Campeonato da Europa, que disputa em Inglaterra, e, em conferência de imprensa, abordou as suas escolhas e os desafios que se seguem. Recorde-se que Portugal está inserido no Grupo C com Suécia, Holanda e Suíça. A equipa das quinas arranca a preparação do Europeu'2023 a 13 de junho na Cidade do Futebol e defronta a Grécia, dias 22 e 25 de junho, e a Austrália, no dia 28 de junho. A viagem para Inglaterra está agendada para 3 de julho."Seremos acima de tudo melhores no que fomos no último. É apenas a segunda presença que vamos ter num Euro. Queremos ser competitivos e estar até à última jornada a lutar por um acesso à próxima fase.""Nós temos um conjunto de jogadoras que tem vindo a trabalhar connosco há alguns anos. Isso traz-nos maior maturidade, tranquilidade e capacidade para encarar aquilo que é um grande desafio. O nível do futebol feminino está altíssimo.""Posso dizer que foi mais difícil fazer do que as outras convocatórias. A qualidade tem vindo a crescer. Sabemos que não é aqui que queremos ficar. O aumento da qualidade faz com que tenhamos mais jogadores para escolher, mas teremos de provar dentro de campo se temos mais qualidade que o anterior.""Sem dúvida que estamos num bom ponto, mas há imagem do que foi apresentado, não estamos onde queremos. É notória a qualidade que as equipas têm apresentado.""Três adversários com características diferentes. Apenas uma jogadora de Suíça disputa a liga suíça, por isso são muito competentes. A Holanda é detentora do troféu e quererá renovar o título. A Suécia é a melhor equipa da Europa no ranking mundial. Será um grupo muito difícil e teremos de estar ao mais alto nível e organizados para dar uma boa resposta.""A janela de oportunidades para jogos internacionais não era igual, mas tínhamos já os jogos com a Grécia agendados e fez-nos sentido. A Austrália é muito competitiva e pareceu-nos um adversário difícil e com um nível competitivo que nos vai criar problemas semelhantes ao que vamos encontrar no Campeonato da Europa."