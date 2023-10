Francisco Neto sobre a Liga dos Nações: «Ficar na primeira divisão é o objetivo»

O selecionador português feminino de futebol, Francisco Neto, disse esta quinta-feira que a "margem de erro é muito reduzida" na Liga das Nações, pelo que "todos os jogos são importantes" rumo à permanência das lusas na "primeira divisão".

"Esta é uma competição em que a margem de erro é muito reduzida. Todos os jogos são importantes numa qualificação com apenas seis jornadas", começou por dizer o técnico, em conferência de imprensa, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal tem uma dupla jornada diante da Áustria, a contar para a Liga A das Nações, com o primeiro confronto agendado para sexta-feira, em Altach, onde a seleção anfitriã "faz sempre bons resultados".

"Pelo seu historial e pelo que tem apresentado na Liga das Nações e, globalmente, nos últimos anos, é um adversário muito organizado, muito competitivo e que faz sempre bons resultados em casa", analisou Francisco Neto.

O selecionador luso deixou claro que "ficar na primeira divisão é o objetivo traçado", mas, para tal, é preciso "chegar a dezembro" sem depender de terceiros.

"Vamos em busca dos seis pontos, sabendo, com toda a humildade, que vão ser dois jogos muito complicados", terminou.

A capitã de equipa Dolores Silva também marcou presença na conferência de imprensa de antevisão do primeiro jogo com as austríacas, para pedir concentração máxima.

"O nosso grupo está extremamente focado no que tem de fazer. É uma jornada dupla complicada e sabemos que temos de entrar concentradas ao máximo, para metermos em prática o que temos vindo a trabalhar. Não podemos ter medo de jogar à Portugal. Só assim estaremos mais perto de ganhar", expressou.

Inserido no Grupo 2 da Liga A, Portugal jogará primeiro fora de casa, em Altach, na sexta-feira, às 17h00, e reencontrará as austríacas na Póvoa de Varzim, quatro dias depois, em 31 de outubro, às 18h15.

As navegadoras ocupam o segundo lugar do grupo, com três pontos, depois de terem vencido a Noruega (3-2) e perdido frente à França (2-0). A seleção gaulesa lidera com seis pontos, e Noruega e Áustria, ambas com um ponto, ocupam a terceira e quarta posições.

O primeiro classificado qualifica-se para a final four da competição, enquanto o segundo mantém-se na Liga A, o terceiro joga o play-off de manutenção e o último desce à Liga B.

Após a dupla jornada com a Áustria, Portugal ainda visitará a Noruega, no dia 1 de dezembro, e receberá a França em 5 de dezembro, em Leiria.