Francisco Neto: «Todos os portugueses têm de estar orgulhosos destas jogadoras»

Portugal perdeu por 3-2 diante da Holanda na 2.ª jornada do Europeu feminino, mas no final do encontro Francisco Neto era um homem orgulhoso. Tal como, no seu entender, todos os portugueses se devem sentir por aquilo que as suas pupilas fizeram diante das holandesas, amplamente favoritas à partida, mas que diante da nossa seleção tiveram de lutar até final para levar os 3 pontos."Acho que não só eu mas todos os portugueses têm de estar orgulhosos destas jogadoras, desta equipa. Jogámos contra uma das melhores equipas do mundo. Batemo-nos, a espaços, olhos nos olhos, sabíamos que íamos sofrer. E fomos competitivos. Estou muito orgulhoso delas, triste pelo resultado. (...) Pelo trabalho, pela entrega, pela dedicação, pela entreajuda e pelo compromisso competitivo que elas tiveram, acho que mereciam o empate", começou por dizer o técnico nacional."Aquilo que temos de continuar a fazer é, quanto mais dominarmos o jogo, quanto mais tempo tivermos a bola, menos bolas paradas as equipas adversárias vão ter. Houve ali dois ou três cantos que poderiam ter sido evitados, mas há outros que não, porque é no limite e teve que ser", analisou.A fechar, uma palavra para Ana Borges, que atingiu o recorde de 146 internacionalizações. "A Ana é um exemplo de com uma personalidade incrível, com um carater fantástico. Uma jogadora que começa a avançada, passa para extremo, acaba a lateral, super inteligente com uma experiência incrível.", concluiu.