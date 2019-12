Francisco Neto vai observar 20 futebolistas sem internacionalizações

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, convocou esta segunda-feira 20 jogadoras que nunca jogaram na seleção principal, para um estágio de observação de três dias, incluindo Audrey Machado e Angeline da Costa, estreantes em convocatórias.

As duas centrocampistas alinham nos franceses do Soyaux Asj, no caso de Angeline da Costa, e do As Lattes Fc, de Audrey Machado, e integram uma lista de 22 convocadas em que apenas a defesa Rafaela Lopes, do Vga Saint-Maur, e a avançada Telma Encarnação, do Marítimo, já são internacionais AA.

O estágio vai decorrer em Guimarães, entre 9 e 11 de dezembro, com quatro treinos e um jogo-treino, com o Valadares Gaia, em Lousada, no dia 10.

Lista das 22 convocadas:

- Guarda-redes: Ana Rita Oliveira (Famalicão) e Carolina Vilão (Valadares Gaia).

- Defesas: Ana Dias (Ovarense), Bruna Costa (Sporting), Catarina Pereira (Futebol Benfica), Inês Salvador (Futebol Benfica), Júlia Mateus (Albergaria), Rafaela Lopes (Vga Saint-Maur, Fra), Sofia Silva (Ouriense) e Tânia Rodrigues (Estoril Praia)

- Médios: Rita Coutinho (Albergaria), Andreia Jacinto (Sporting), Angeline da Costa (Soyaux Asj, Fra), Audrey Machado (As Lattes Fc, Fra), Francisca Nazareth (Benfica), Leandra Pereira (Valadares Gaia) e Nicole Nunes (Estoril Praia).

- Avançadas: Carlota Cristo (Valadares Gaia), Daniela Silva (Famalicão), Beatriz Fonseca (Estoril Praia), Tânia Mateus (Marítimo) e Telma Encarnação (Marítimo).