Francisco Neto: «Vamos procurar concretizar em campo aquilo que são os nossos desejos»

O selecionador nacional de futebol feminino, Francisco Neto, deixou esta quinta-feira o alerta para a equipa estar na concentração máxima para poder superar a Albânia e iniciar com uma vitória a fase de qualificação para o Europeu de 2021."Muitas vezes, neste tipo de grupos muito equilibrados, um dos principais adversários somos nós próprios, quando não respeitamos ou valorizamos qualquer que seja o nosso adversário. Temos de estar a pensar neste primeiro adversário, a Albânia. De nada vale pensar na Finlândia ou na Escócia se não vencermos a Albânia. Temos muito respeito por aquilo que eles têm feito, mas estamos focados no nosso dever e na nossa ideia de jogo", afirmou.Portugal não marcou presença no último Campeonato do Mundo e, por isso, o treinador português assumiu que a ambição da equipa é enorme em voltar a uma grande competição internacional. Todavia, Francisco Neto lembrou que a vontade não é suficiente para confirmar a qualificação para o Campeonato da Europa que irá decorrer em 2021, em Inglaterra."Queremos muito lá estar, mas temos de fazer com que as coisas se concretizem e é para isso que iremos preparar as nossas jogadoras. Elas sabem disso, que é hora de fazer acontecer as coisas e não só querer muito. Vamos procurar concretizar em campo aquilo que são os nossos desejos", disse, acrescentando: "Estamos mais preparados para o que aí vem, em função daquilo que fizemos no passado. Temos mais consciência daquilo que somos".O último Europeu, em 2017, na Holanda, assinalou a primeira prova internacional para a equipa das quinas. O selecionador nacional recordou a juventude do grupo de então para reiterar a evolução conseguida nos últimos dois anos, mas realçou que "as outras equipas também evoluem" e que será "muito difícil" um novo apuramento."Não é porque estivemos em 2017 que automaticamente vamos lá estar. Ter estado lá dá-nos mais responsabilidade, mas também nos deixa mais preparados para lá chegar. As jogadoras já sentiram dentro de campo aquilo que é preciso para lá estar e querem repetir essa experiência. Sinto que estamos mais preparados, porque temos mais experiência e temos melhor conhecimento do que precisamos para voltar", salientou.Por outro lado, Francisco Neto desvalorizou o facto de Portugal ser a última seleção do grupo E a entrar em ação, depois de Escócia e Finlândia já terem vencido anteriormente Chipre (8-0) e Albânia (3-0), respetivamente."Vamos ter oito finais para disputar e temos de nos focar em nós, independentemente de os outros já terem jogado. Temos a vantagem de poder observar, como fizemos, o jogo da Finlândia com a Albânia, mas hoje em dia toda a gente se conhece muito. Esse não é um fator de pressão extra. Queremos implementar a nossa estratégia para poder levar de vencida a Albânia", notou o técnico, de 38 anos.Francisco Neto enfatizou ainda a importância dos recentes jogos particulares com os Estados Unidos, atuais campeãs do mundo, para fortalecer a união e as rotinas da seleção e mostrar o caminho para continuar a melhorar no futuro."Tivemos oportunidade de estar nos Estados Unidos a jogar contra as melhores do mundo e isso fez que percebêssemos onde temos de trabalhar. Serviu para termos uma real consciência do patamar em que estamos e o que fazer para entrar neste apuramento com a ambição de atingir um novo Europeu, em 2021", concluiu.A estreia de Portugal na fase de apuramento para o Europeu de 2021, em Inglaterra, está agendada para sexta-feira, às 17h00, contra a Albânia, no Elbasan Arena.