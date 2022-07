Guarda-redes holandesa lesiona-se e deixa o Europeu

A guarda-redes e capitã da seleção da Holanda, Sari van Veenendaal, está fora do Europeu feminino, depois de ter no sábado sofrido uma lesão num ombro, no jogo inaugural diante da Suécia (1-1).

Van Veenendaal, a melhor guarda-redes do Mundial de 2019, desfalca a Holanda, adversária de Portugal no grupo C, sendo substituída por Jacinta Weimar, guarda-redes do Feyenoord, informou esta segunda-feira a Federação da Holanda.

"São notícias terríveis. Primeiramente pela Sari, claro, mas também por toda a equipa. A Sari é muito mais do que uma jogadora no nosso plantel. É a nossa capitã e líder importante. Vamos sentir muito a falta dela", disse o inglês Mark Parsons, selecionador da Holanda.

Van Veenendaal é a segunda baixa importante na seleção, a dois dias de defrontar Portugal na segunda jornada do Europeu de Inglaterra, depois de a equipa ter comunicado no domingo que a média titular Jackie Groenen teve um teste positivo ao novo coronavírus.

Após a primeira jornada, o grupo C tem as quatro equipas com um ponto, depois de empates na estreia, com Portugal frente à Suíça (2-2) e a campeã Holanda diante da Suécia (1-1).