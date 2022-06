Jéssica descansa portugueses: «Foi um valente susto, mas estou bem!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jéssica Silva saiu em lágrimas no jogo particular da Seleção Nacional feminina ante a Austrália e gerou o alarme, a escassos dias da estreia da equipa de Francisco Neto no Europeu.

"Foi um valente susto, mas estou bem! Nada que não se trate. Seguimos", escreveu a avançada portuguesa através das redes sociais.Portugal estreia-se diante da Suíça, a 9 de julho, no Euro'2022.